Pet razloga zbog kojih morate pogledati The Terror

Iako se toplije vrijeme sve više udomaćuje, postoje itekako dobri razlozi za izlet u hladnoću Arktika

Pridodamo li hladnoći i sloj misterija i nikada razjašnjenog istinitog slučaja, sloj horora i drame, sloj povijesnih fakata začinjenih ingenioznom fikcijom i sve to skupa promješamo kuhačom Ridleyja Scotta, dobivamo – The Terror, serijski spektakl baziran na istinitoj priči jezivoga i, po mnogim trotočkama i upitnicima, nadnaravnoga nestanka pomorske ekspedicije sredinom 19. stoljeća. The Terror od 29. ožujka kreće s plovidbom na kanalu AMC Hrvatska, stoga za ukrcavanje nije kasno. Nakon upoznavanja sa serijom, odlučili smo izdvojiti 5 razloga zbog kojih bez zadrški i bez ikakvih 'ali' morate pogledati ovo djelo i napraviti serijski skok u davna vremena istraživačkih ekspedicija i pomorskih pustolovina. 1. Nevjerojatna istinita priča u pozadini serije 1845., dva broda britanske kraljevske ekspedicije – Erebus i Teror – kreću iz Engleske kako bi istražili posljednji, neistraženi dio sjevernozapadnog prolaza oko Arktika. U tom poduhvatu, brodove zarobljuje arktički led. Sudbina čitave posade od 129 ljudi je, najblaže rečeno, tragična. Gusta magla misterija i neobjašnjivog spleta okolnosti prekrila je pustolovinu dvaju brodova, koji su – nakon brojnih, uzaludnih potraga – pronađeni tek više od 150 godina nakon tragedije. Znanstvenici i dalje ne mogu odgovoriti na brojna pitanja koja je sudbina ekspedicije izazvala. Teorije se gomilaju, pretpostavke nižu jedna za drugom. No, odgovora nema. Za razliku od znanstvenika-istraživača, neke je odgovore ponudila inuitska mitologija, a druge pak nadnaravni događaji... Istinitu priču u pozadini ove serije smo detaljnije pretresli ovdje.

2. Horor, drama, triler, akcija, povijesna drama, povijesna fikcija... Dijapazon žanrovskih okvira koje The Terror pokriva iznimno je širok. Serija vješto kombinira elemente horora i drame, istovremeno ih kanalizirajući putevima psihološkog trilera uz suptilne nijanse akcijskog avanturizma. Nadrealni, parapsihološki i mistični elementi nadograđuju fascinantnu povijesnu dramu obavijenu velom povijesne fikcije. Praznine faktografije nadopunjuju plodovi originalne autorske imaginacije. U pojedinim se momentima čini da se povijest elegantno i mitologizira. Uzeti zajedno, svi ovi elementi funkcioniraju savršeno: dinamika i višeslojnost priče ne odudaraju jedna od druge, već se razvijaju zajedno. 3. Briljantna kinematografija Tehnički, teško je naći slabu točku ove serije. Fotografija i scenografija su, jednostavnim riječima, fantastične. Estetski, serija se nameće kao impozantno ostvarenje u okvirima TV produkcije koju, zapravo, i nadilazi, smještajući se uz bok ostalih serijskih divova. Zvuk i montaža daju ogroman doprinos stvaranju specifične, hladne i zastrašujuće atmosfere, kao i nelagodne, fatalne situacije u kojoj se pomorci nalaze. Kadrovi precizno zahvaćaju krucijalne momente, kamera nas beskompromisno uvlači u ledeni Arktik, dok kostimografija i uređenost interijera broda gradi autentičnu sliku priče. Sve u svemu – 10/10. 4. Odličan glumački sastav Doziranje iskustva i mladosti je u odabiru glumačkoga sastava izbalansirano. Kombinacija poznatih, afirmiranih lica i glumaca/ica u usponu daje ovoj seriji dvije ključne stvari: čvrstinu i svježinu. Na tim se osnovama gradi narativ serije, kojeg briljantno interpretiraju Ciaran Hinds (kojeg jako dobro poznajemo i kao Mancea Rydera iz Igre prijestolja), Jared Harris (Mad Men, The Crown), Tobias Menzies (James Bond, Rome, Igra prijestolja), Matthew McNulty (Misfits), uvijek odličan Ian Hart (Harry Potter, Backbeat, Land and Freedom), mlada glumica i pjevačica inuitskog porijekla Nive Nielsen (The New World) te mnogi drugi poznati i manje poznati glumci koji, svaki na svoj način, doprinose kompleksnosti, širini i dubini kako pojedinih likova, tako i seriji u cjelini.