Paul McCartney pozvao na borbu protiv rasizma

Legendarni pjevač grupe The Beatles, Paul McCartney priznao je da je zgrožen i bijesan zbog rasizma koji vlada svijetom

'Dok promatramo proteste i demonstracije širom svijeta, znam da se mnogi pitaju što mogu učiniti kako bi pomogli. Nitko od nas nema sve odgovore i ne postoji jednostavno rješenje, no to moramo promijeniti. Svi moramo zajedno raditi da nadjačamo rasizam u bilo kojem obliku. Moramo više naučiti, više slušati, više govoriti, obrazovati se i, najvažnije od svega, nešto poduzeti', napisao je Paul McCartney.

'Kad su The Beatles 1964. trebali održati koncert u Jacksonvilleu u SAD, saznali smo da će publika biti odvojena na crnce i bijelce. To nam se činilo pogrešno. Rekli smo da nećemo održati koncert ako će u publici vladati segregacija. Popustili su i održali smo normalni koncert. Onda smo se pobrinuli da to postane klauzula u našim ugovorima. Nama je to bila potpuno zdravorazumska stvar', napisao je Paul McCartney te dodao da je John Lennon rekao kako grupa The Beatles nikad nije svirala za segregiranu publiku niti će to početi raditi te da će radije izgubiti novac nego učiniti tako nešto.

'Ogorčen sam i bijesan da je od tada prošlo gotovo 60 godina, a svijet još uvijek prolazi šokove poput užasnih scena besmislenih smrti Georgea Floyda i nebrojenih drugih za koje je kriv rasizam u policiji. Svi ovdje podržavamo i stojimo uz one koji protestiraju i dižu svoj glas u ovom trenutku. Želim pravdu za obitelj Georgea Floyda. Želim pravdu za sve koji su umrli i patili. Šutjeti u ovakvom trenutku nije opcija', rekao je Paul McCartney.