Pamela Anderson slomila srce mlađahnom dečku: Ostavila ga kad ju je zaprosio!

Francuski nogometni reprezentativac i igrač Marseilla Adil Rami oprostio se nakon osvajanja Svjetskog kupa od reprezentacije, no izgleda da se oprostio i od trenutne ljubavi

Ovaj 51-godišnja glumica starija je čak 21 godinu od Ramija, a u vezi bili nešto duže od godinu dana. Rami je svojim prijateljima otkrio da je planirao budućnost s njom te da je šokiran nakon što je ona odbila da se uda za njega, a nakon toga je odlučila da prekine svaki odnos s njim.

Ipak, izvor blizak glumici je poručio da je ona to uradila na nesebičan, a ne okrutan način kako su to mnogi shvatili.

‘Pamela je prethodnih tjedana bila s Adilom i provodila je vrijeme s njegovim sinovima blizancima. Slomilo joj je srce to što misli da ih on ne viđa često kao što bi trebao te misli da je upravo ona kriva za to. Odlučila je da više neće biti dio njihovih života i to je zaista nesebičan potez s njene strane. Srce joj je zaista slomljeno, ali život ida dalje’, izjavio je izvor blizak Pameli Anderson.