Pamela Anderson otkrila pikantne detalje iz svog intimnog života

Pamela Anderson nedavno je komentirala svoja iskustva s grupnim i seksom utroje

Za Dazed magazine 51-godišnja Pamela Anderson poznata po naslovnicama Playboyja i ulozi u seriji 'Spasilačka služba' otkrila je svoja iskustva s grupnim seksom.

'Nikad nisam sudjelovala u seksu utroje ili grupnom seksu, a da mogu reći kako je u pitnju bilo pozitivno iskustvo. No, o ukusima se ne raspravlja. Svi moji ljubavnici jednostavno su bili previše ljubomorni. Osim jednog koji je maštao da me vidi s drugom ženom. Zvuči primamljivo, no ja sam preveliki romantik. Ne uživam u seksu bez ljubavi i predanosti. Seks nije samo gibanje ili da se pravimo važni, već je dio intime i dijeljenja tajni', rekla je Pamela Anderson.