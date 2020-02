Pamela Anderson i dalje vjeruje u ljubav: Iza sebe ima četiri supruga, ali i pet propalih brakova

Glumica Pamela Anderson u tajnosti se vjenčala 20. siječnja za filmskog producenta Jona Petersa. Dojmovi s intimne ceremonije, na kojoj su bili njezini sinovi Dylan i Brandon, nisu se još ni slegli, a par je odlučio krenuti svatko svojim putem, samo 12 dana nakon što su oboje uplovili u peti brak

Možda i prije nego je sredila vjenčane papire, Anderson se sada bavi papirima za razvod, no ekspresnije od ovoga razvoda bilo je njezino prvo vjenčanje 1995. godine za bubnjara benda Mötley Crüe Tommyja Leeja . Vjenčali su se četiri dana nakon upoznavanja.

Samo nekoliko dana kasnije par je viđen u zajedničkoj kupovini, a Anderson je izjavila kako su usred faze mirenja. To mirenje je završilo tako da su oboje podnijeli zahtjev za razvod, a ovoga puta oboje su kao razlog naveli prevaru. Brak je u veljači 2008. i službeno poništen.

S Jonom Petersom srušila je vlastiti rekord, brak je potrajao 12 dana

Sa svojim posljednjim suprugom Jonom Petersom, Anderson je prema pisanju The Hollywood Reportera (THR) izlazila prije više od trideset godina, a veza im se ponovno rasplamsala nekoliko mjeseci prije nego što su 20. siječnja ove godine na tajnom vjenčanju u Malibuu sklopili brak.

Peters, koji je do Pamelinog rođenja 1967. godine već bio u drugom braku, i do njihovog vjenčanja brakove sklapao još dva puta, izjavio je kako cijeli život otkako ju je upoznao čeka Pamelu.

'Svuda okolo su prekrasne djevojke. Mogao sam birati, ali 35 godina sam želio samo Pamelu. Čini me divljim, na dobar način. Inspirira me. Štitim je i postupam prema njoj onako kako samo ona to zaslužuje', rekao je o svojoj petoj odabranici Peters.