Oženio se brat Kate Middleton: Tajna ceremonija održala se na jugu Francuske, a na vjenčanju je bio i kraljevski par

Brat Kate Middleton, James, uplovio je u bračnu luku sa zaručnicom Alizee Thevenet. Par je bračne zavjete razmijenio na tajnoj ceremoniji na Jugu Francuske, a vjenčanju su, uz obitelj i prijatelje, nazočili i princ William i Kate Middleton

Vjenčanje je održano nakon što je James otkrio kako su on i Alizee prošle godine bili prisiljeni dva puta odgađati vjenčanje zbog pandemije koronavirusa. Par se upoznao 2018. godine, a zaručili su se godinu dana kasnije. Prvotno su se trebali vjenčati u svibnju prošle godine. No, bili su prisiljeni dva puta pomicati datum vjenčanja. U postu na Instagramu u rujnu prošle godine James je napisao: 'Prošla je godina dana otkako sam zamolio Alizée da se uda za mene ... kakva je to samo godina bila!'