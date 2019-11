Ovu ponudu nije mogao odbiti: Nakon punih 26 godina izbivanja, na male ekrane vraća se Harrison Ford

Nakon što je više od dva desetljeća proveo snimajući isključivo filmove za kino dvorane, 77-godišnji Harrison Ford, na radost mnogobrojnih obožavatelja, prihvatio je ulogu u seriji čiji je scenarij napravljen po istinitom događaju

U televizijskoj adaptaciji 'The Staircase' glumit će i 77-godišnja holivudska legenda Harrison Ford , kojemu je ovo prvi televizijski angažman nakon nevjerojatnih 26 godina izbivanja s malih ekrana. Riječ je o seriji napravljenoj po stvarnom događaju, točnije suđenju američkom piscu Michaelu Petersonu optuženom 2001. za ubojstvo svoje žene.

Inače, orginal 'The Staircase' je objavljen još 2004., a u njemu je detaljno ispričana priča o suđenju piscu za ubojstvo njegove supruge Kathleen, za koju je on tvrdio da je preminula nakon što je pala niz stepenice, dok je policija tvrdila kako je on isplanirao i inscenirao sve kako bi izgledalo kao nesreća.