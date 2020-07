Ovog ljeta nema mjesta dosadi: Izdvojili smo uzbudljive filmove i serije uz koje će vrijeme brže prolaziti

U potrazi za uzbudljivim pričama tvorci serija i filmova zaronili su u dubine svemirskih prostranstava i oceane Jupiterovog mjeseca Europe, spustili se među vlasi trave i okom kamere uhvatili neke nove svjetove. Uz 'Facu' Matthewu McConaugheyja i remasterirane junake 'Spasilačke službe' uzbuđenja ne nedostaje ni na plažama. Sve to, i još puno više, na male ekrane u srpnju donosi videopaket Play Premium kojega možete pronaći u ponudi MAXtv-a

Serija je na servis Play Premium, kojega možete gledati na MAXtv-u , stigla 9. srpnja, i to zajedno s drugom sezonom u kojoj se obitelj Defoe vraća u novom, udruženom odvjetničkom društvu Noble Hale Defoe. U seriji glume Stephen Mangan, Fiona Button, Annabel Scholey i Barry Atsma.

Spasilačka služba vratila se u remasteriranom izdanju pa zahvaljujući dotjeranoj boji i oštrini gledateljima nudi poboljšano iskustvo uživanja u svakoj strateški raspoređenoj nakupini masnog tkiva, ili silikona, i svakom mišiću koji se grči kako bi spasio nečiji život. Jedna od istaknutijih spasiteljica u seriji je Pamela Anderson na vrhuncu svoje slave, a kao spasitelj se okušao i tada golobradi Jason Momoa koji je svoj dosadašnji vrhunac slave postigao glumeći Aquamana. Od 4. srpnja na Play Premium servisu u MAXtv-u dostupne su sve remasterirane epizode od 6. do 9. sezone.

Krajem prošlog stoljeća malim ekranima diljem svijeta vladala je ekipa u crvenim gaćicama i jednodjelnim kupaćim kostimima predvođena Mitchom Buchannonom (David Hasselhoff). Trčali su i plivali vukući za sobom crvene plutače i spašavali nesretnike koje je more odlučilo uzeti sebi.

Smrt u raju (Death in Paradise)

Britansko-francuska kriminalistička dramska serija, tvorca Roberta Thorogooda, snima se na francuskom karipskom otoku Guadeloupeu, koji 'glumi' izmišljeni karipski otok Saint Marie. Nakon ubojstva britanskog policajca, na otok stiže britanski detektiv Richard Poole (Ben Miller) kako bi istražio slučaj. Nakon uspješnog pronalaska ubojice, Pooleovi nadređeni zapovijedaju mu da zamijeni žrtvu i ostane na otoku kao glavni inspektor i rješava nove slučajeve koji se pojave i koji su predmet brojnih šala o 'izbacivanju riba iz vode'.

Ubojstvo s početka treće sezone Poole ne može riješiti, jer je žrtva upravo on, pa slučaj pruzima nespretni londonski detektiv Humphrey Goodman (Kris Marshall), koji postaje i glavni otočki istražitelj. Kad se u drugoj polovici 6. sezone Goodman odluči započeti novi život s djevojkom u Londonu pa podnese ostavku, kao zamjena na Saint Marie stiže mu detektivski udovac Jack Mooney (Ardal O'Hanlon), koji se teško nosi s nedavnim gubitkom supruge. Mooney s otoka odlazi sredinom 9. sezone, kad shvati da je tamo pobjegao od stvarnog života pa se odluči vratiti kćeri u London. Njega zamjenjuje detektiv Neville Parker (Ralf Little), koji od samog početka ne želi biti na otoku, ali to je hrvatskim gledateljima trenutno manje važno, jer su na servisu Play Premium od 16. srpnja dostupne sve epizode 7. i 8. sezone.