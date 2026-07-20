Ovo je godina iz snova Anne Hathaway: 'Znam da ovo neće trajati vječno'

Nedavno je krasila naslovnicu prestižnog izdanja časopisa People posvećenog najljepšim ljudima svijeta, no 43-godišnja oskarovka čvrsto stoji na zemlji. Tijekom londonske premijere svog najnovijeg filma Anne Hathaway priznala je da joj se ovakav tempo čini potpuno nadrealnim.

Nadrealna godina

Od travnja do listopada 2026. godine Hathaway predstavlja publici čak pet filmova. Niz je otvorila u travnju dramom 'Mother Mary', nakon čega je u svibnju uslijedio dugo iščekivani nastavak 'Vrag nosi Pradu 2'. Trenutačno promovira 'Odiseju', adaptaciju Homerova epa u kojoj glumi Penelopu, dok Odiseja igra Matt Damon. Do kraja godine gledatelje očekuju još dva njezina projekta - 'The End of Oak Street' 14. kolovoza te 'Verity' 2. listopada.

'Uzbuđena sam, ovo je jako zabavno, ali i iznimno nadrealno', izjavila je Hathaway na londonskoj premijeri te dodala: 'U godinama sam i trenutku karijere u kojem znam da se ovakve stvari ne događaju često i sigurno ne traju vječno. Zato ću jednostavno surfati na ovom valu dok traje, uživati na dasci, a kad padnem u vodu - to će biti taj trenutak.'