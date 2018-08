Ovo je dvorac Balmoral, omiljeno utočište kraljevske obitelji u ljetnim mjesecima

I dok većina ljudi u ljetnim mjesecima svoje utočište pronalazi negdje uz more, rijeke i jezera, kraljica Elizabeta II na odmor kreće tek krajem kolovoza, a njezina destinacija pomalo se razlikuje od ostalih. Naime, kraljica svake godine provodi odmor na svojoj omiljenoj lokaciji - u dvorcu Balmoral u Škotskoj

'Mislim da je baka ovdje najsretnija. Šetnje, piknik, igranje s psima, a ljudi stalno dolaze i odlaze. Ovo je idealna baza za baku i djeda, kao i za sve nas kada ih poželimo vidjeti', otkrila je svojedobno kraljičina unuka, princeza Eugenie, u dokumentarnom filmu 'Our Queen At Ninety' .

Ni ne čudi što joj je to omiljeno mjesto - tamo nema službenih obaveza, već se može posvetiti sebi i druženju s najmilijima. Kako je otkrio i bivši kraljevski fotograf još 1972. godine, u Balmoralu cijela kraljevska obitelj može biti kao svaka druga obitelj.

Sama rezidencija izgrađena je 1390. godine, no dijelom kraljevske obitelji postala je tek 1852., kada ju je princ Albert kupio i poklonio svojoj supruzi - kraljici Victoriji - koja je obožavala Škotsku i njezina sela. Budući da su smatrali da je kupljena kuća premalena za njih i njihove potrebe, izgradili su i dvorac.

Kada se kraljevska obitelj nalazi u dvorcu, on je zatvoren za javnost, no kada ih nema, kroz zimske mjesece, nude se organizirani obilasci s turističkim vodičima. Osim toga, ove je godine otvoren za sve od 30. ožujka do 31. srpnja, a za obilazak i parking morat ćete izdvojiti 100 kuna.