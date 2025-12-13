Ovo je djevojčica koja je osvojila srce cijele Europe i odnijela pobjedu na Dječjem Eurosongu

Emotivna balada 'Ce Monde' u izvedbi Lou Deleuze sasvim je zasluženo odnijela pobjedu na ovogodišnjem Dječjem Eurosongu , koji je održan u Tbilisiju u Gruziji.

Iako smo zdušno navijali za našeg Marina Vrgoča , nakon što je od žirija dobila najviše bodova, čak 152, još 96 glasova dobivenih putem online glasanja bilo je i više nego dovoljno za pobjedu ove Francuskinje.

Lou je odrasla u glazbenoj obitelji, a osim što se pjeva, ova 11-godišnjakinja i glumi. Rođena 23. ožujka 2014. godine u regiji Île-de-France, Lou je već sa sedam godina debitirala kao glumica u filmovima i serijama.

Prije negoli je došla na Dječji Eurosong, istaknula se u talent showu La France a un incroyable talent, a glumila je i u filmu 'Le Parfum vert'.