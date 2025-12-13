LOU DELEUZE

Ovo je djevojčica koja je osvojila srce cijele Europe i odnijela pobjedu na Dječjem Eurosongu

N. Sa

13.12.2025 u 21:56

Lou Deleuze
Lou Deleuze Izvor: Screenshot / Autor: Youtube
Bionic
Reading

Iako smo sve nade polagali u našeg Marina Vrgoča, koji je osvojio sve svojom izvedbom pjesme 'Snovi', pobjedu na ovogodišnjem 23. izdanju Dječjeg Eurosonga odnijela je Francuskinja Lou Deleuze

Emotivna balada 'Ce Monde' u izvedbi Lou Deleuze sasvim je zasluženo odnijela pobjedu na ovogodišnjem Dječjem Eurosongu, koji je održan u Tbilisiju u Gruziji.

Iako smo zdušno navijali za našeg Marina Vrgoča, nakon što je od žirija dobila najviše bodova, čak 152, još 96 glasova dobivenih putem online glasanja bilo je i više nego dovoljno za pobjedu ove Francuskinje.

Lou Deleuze - Ce Monde (LIVE) | France | Junior Eurovision 2025 Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube

Lou je odrasla u glazbenoj obitelji, a osim što se pjeva, ova 11-godišnjakinja i glumi. Rođena 23. ožujka 2014. godine u regiji Île-de-France, Lou je već sa sedam godina debitirala kao glumica u filmovima i serijama.

Prije negoli je došla na Dječji Eurosong, istaknula se u talent showu La France a un incroyable talent, a glumila je i u filmu 'Le Parfum vert'.

Marino Vrgoč na probi Dječjeg Eurosonga
  • Marino Vrgoč na probi Dječjeg Eurosonga
  • Marino Vrgoč na probi Dječjeg Eurosonga
  • Marino Vrgoč na probi Dječjeg Eurosonga
  • Marino Vrgoč na probi Dječjeg Eurosonga
  • Marino Vrgoč na probi Dječjeg Eurosonga
Marino Vrgoč na probi Dječjeg Eurosonga Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Corinne Cumming

Emotivna izvedba pjesme 'Ce Monde', koju je za nju napisala i komponirala mlada francuska glazbenica Linh, nikoga nije ostavila ravnodušnim, a nije odmogla ni snažna poruka o svijetu i njegovoj budućnosti kroz dječje oči.

tportal
