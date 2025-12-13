Ovo je djevojčica koja je osvojila srce cijele Europe i odnijela pobjedu na Dječjem Eurosongu

Iako smo sve nade polagali u našeg Marina Vrgoča, koji je osvojio sve svojom izvedbom pjesme 'Snovi', pobjedu na ovogodišnjem 23. izdanju Dječjeg Eurosonga odnijela je Francuskinja Lou Deleuze
Emotivna balada 'Ce Monde' u izvedbi Lou Deleuze sasvim je zasluženo odnijela pobjedu na ovogodišnjem Dječjem Eurosongu, koji je održan u Tbilisiju u Gruziji.
Iako smo zdušno navijali za našeg Marina Vrgoča, nakon što je od žirija dobila najviše bodova, čak 152, još 96 glasova dobivenih putem online glasanja bilo je i više nego dovoljno za pobjedu ove Francuskinje.
Lou je odrasla u glazbenoj obitelji, a osim što se pjeva, ova 11-godišnjakinja i glumi. Rođena 23. ožujka 2014. godine u regiji Île-de-France, Lou je već sa sedam godina debitirala kao glumica u filmovima i serijama.
Prije negoli je došla na Dječji Eurosong, istaknula se u talent showu La France a un incroyable talent, a glumila je i u filmu 'Le Parfum vert'.
Emotivna izvedba pjesme 'Ce Monde', koju je za nju napisala i komponirala mlada francuska glazbenica Linh, nikoga nije ostavila ravnodušnim, a nije odmogla ni snažna poruka o svijetu i njegovoj budućnosti kroz dječje oči.