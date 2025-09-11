Otkriveno koga ljubi Carlos Alcaraz: Riječ je o nedavno rastavljenoj manekenki

Alcaraz je dugo čuvao svoju privatnost i rijetko otkrivao detalje izvan teniskog terena, pa je javnost uvijek zanimalo tko mu je u ljubavnom životu osvojio srce. Glasine i nagađanja pratila su ga od samih sportskih uspjeha, no on je o toj temi šutio i držao fokus na karijeri. Sada je, međutim, otkriveno da mladi španjolski as ljubi poznatu manekenku Brooks Nader

Otkad se 22-godišnji Carlos Alcaraz probio na svjetsku tenisku scenu i postao jedan od najmlađih grand slam prvaka, javnost je jednako zanimalo ne samo kako udara forhend i bekhend, već i tko mu osvaja srce. Iako je Španjolac brzo stekao status sportske zvijezde, svoj privatnni život skrivao je kao zmija noge.

To je samo dodatno poticalo glasine i nagađanja – svi su htjeli znati s kim mladi prvak dijeli vrijeme izvan terena. Sada je, čini se, misterij razriješen! Grace Ann Nader, jedna od sestara popularne manekenke Brooksa Nadera (28), otkrila je tijekom njujorškog tjedna mode da njezina starija sestra ljubi upravo Alcaraza.

'Glasine su istinite', rekla je nasmijana reality zvijezda američkim medijima dodavši kako je tenisač šarmantan. Brooks Nader, prepoznatljivo lice s naslovnica američkog izdanja Sports Illustrated Swimsuita, već je neko vrijeme glavna tema tabloida zbog svog turbulentnog ljubavnog života. Nakon što je prošle godine okončala brak s investitorom Billyjem Haireom, medijske stupce punila je i burna romansa s plesačem Glebom Savčenkom.

