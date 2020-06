Otkazi u showu 'Zvijezde pjevaju' se nastavljaju: Traže se zamjene za Lidiju Bačić i Deana Kotigu, ostala su samo dva ranije najavljena para

Na HTV-u u srpnju i kolovozu kreću snimanja nekih projekata poput 'Volim Hrvatsku' i 'Zvijezde pjevaju' koje će se emitirati na jesen, a na taj su se korak odlučili zbog straha od mogućeg drugog vala koronavirusa

Već za mjesec dana počinje prvo snimanje i to showa 'Zvijezde pjevaju', piše Jutarnji list. Podsjetimo, nova sezona koja je trebala početi 21. ožujka, ali se emitiranje i snimanje odgodilo do jeseni zbog situacije s koronavirusom. No, zbog mogućeg drugog vala pandemije, umjesto na jesen snimanje sada kreće 20. srpnja, a završava 20. kolovoza, s tim da će se jedino finalna emisija showa raditi na jesen, uživo.