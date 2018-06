Otac Meghan Markle otkrio kakav ima odnos s princem Harryjem, ali i što je tražio od njega

U svom prvom javnom pojavljivanju nakon velikog skandala koji je priredio kćeri Meghan Markle i britanskoj kraljevskoj obitelji uoči njezina vjenčanja s princem Harryjem, Thomas Markle ispričao je detalje svog odnosa s novopečenim zetom i pokajao se za svoje greške iz prošlosti

'Shvatio sam da je to što sam napravio bila velika pogreška, ali ne mogu povući natrag svoje radnje', započeo je 73-godišnjak koji je Meghan dobio u braku s bivšom suprugom Dorijom Ragland.

Markle se dotaknuo i svog izbivanja s kraljevskog vjenčanja godine i kazao kako još uvijek to ne može prežaliti. 'Meghan je bila predivna, plakao sam gledajući je. Bio sam iznimno ponosan i ne pamtim ljepši trenutak od tog u svom životu. Cijeli svijet je gledao u moju kćer. Nesretna stvar u svemu tome je da sam to propustio i da je nisam otpratio do oltara. Žalim zbog toga, ali sretan sam kako je na koncu sve ispalo', rekao je Thomas, a onda zahvalio princu Charlesu što je to odradio umjesto njega.