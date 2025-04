Osvojile zagrebačku špicu: Zvijezde ove subote su bile dame iz reality showova

Preselila u Zagreb

Barbara je došla do finala 'Gospodina Savršenog', a Miloš Mićović je na kraju odabrao Maidu Ribić. No Barbi, kako su je u showu od milja zvali, sada ljubi zasad nepoznatog sretnika kojeg još nije pokazala. Novost je da su ona i Marinela Grljušić prijateljstvo nastavile i van showa te da zajedno žive u Zagrebu što je Marinela otkrila u podcastu 'Spill The Tea'. Rekla je da se kao cimerice 'odlično nadopunjuju i motiviraju'.