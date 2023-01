Ono o čemu se već dugo šuškalo sada je i službeno potvrđeno: Jelena Perčin i Momčilo Otašević se razvode!

Iako su do sada demantirali šuškanja kako je njihovom braku došao kraj, glumica Jelena Perčin sada je potvrdila kako su nagađanja ipak istinita i da su ona i crnogorski glumac Momčilo Otašević krenuli svatko svojim putem

Mjesecima su gradski kuloari šuškali o problemima u braku glumice Jelene Perčin i njezinog devet godina mlađeg supruga, crnogorskog glumca i zvijezde serije 'Kumovi' Momčila Otaševića. Sve do sada bila je riječ samo o šuškanjima, no sada je u velikom intervjuu za Gloriu, Jelena Perčin napokon priznala kako je to istina.