On je miljenik žena, a sada je osvanuo i kao zaštitno lice talijanskog brenda

'Njegov kreativni genij, njegova bezvremenska sofisticiranost i njegov besprijekoran ukus samo su neke od bezbrojnih odlika g. Giorgia Armanija. Osjećam se počašćenim što sam izabran da predstavljam njegov kultni miris Acqua Do Gio kao novi ambasador brenda', komentirao je Britanac priznavši da je već odavno obožavatelj mirisa koji kombinira muževnost i osjetljivost.

Odabir Aarona Taylora-Johnsona kao novog ambasadora mnogi su naslutili, a teaser za kampanju koja izlazi 16. veljače itekako je privukao pozornost. Pozirajući u bijeloj košulji pokazao je svoje impresivne trbušne mišiće, no službena glavna zvijezda ipak je novi miris s talijanskim potpisom.

'Acqua di Gio utjelovljuje način razumijevanja muškosti koji je odjednom slobodan, osjetljiv i avanturistički. Sve su to osobine koje Aaron izražava svojom prisutnošću i fizičkom snagom. Upravo me ta ravnoteža uma i tijela uvjerila da je on prava osoba koja predstavlja miris. Aaron ima intenzitet i ljepotu koja je i samosvjesna i simbolika današnjice', komentirali su iz talijanskog luksuznog brenda svoj odabir.

Sekcija za komentare prepuna je oduševljenih komentatora koji su zadovoljni novom ulogom u kojoj se Taylor-Johnson sada našao.

'Hvala vam što ste blagoslovili moje oči', napisala je jedna obožavateljica, a druga je napisala da će kupiti štogod Aaron prodaje.

Glumcu čija je karijera u uzlaznoj putanji predviđaju i ulogu novog Jamesa Bonda. On je navodno obavio testno snimanje u studiju Pinewood s Bondovom šeficom Barbarom Broccoli te je pritom oduševio te postao glavnim favoritom za dobivanje uloge čuvenog agenta.