Omara Syja upoznali smo u filmu 'Nedodirljivi', a sam živi prekrasnu ljubavnu priču

Novi film Omara Syja potaknuo nas je da istražimo i njegov ljubavni život, a onda smo otkrili da i njegova ljubavna priča zvuči poput kakvog filma
Godine 2011. upoznali smo francuskog glumca Omara Syja u filmu 'Nedodirljivi', francuskoj komediji koja je osvojila svijet pričom o invalidu i njegovom njegovatelju koji mu svojim opuštenim pristupom mijenja životnu perspektivnu. Film je dobio brojna priznanja, a glumac Omar Sy postao je dobro poznato ime u svijetu showbusinessa.
Otada smo ga gledali i u seriji 'Lupin', a na Netflix stiže i nova francuska komedija u kojoj je upravo on glavno lice.
I dok u novom filmu donosi pravu ljubavnu priču s daškom onog francuskog šarma, i u privatnom životu ovaj glumac živi filmsku ljubavnu priču.
Omar Sy već je davno ispisao svoju vlastitu ljubavnu priču uz Hélène Sy. Ono što njihovu vezu čini još posebnijom jest činjenica da ga je voljela i prije nego što je postao svjetska zvijezda. Njihov prvi susret, davne 1998. godine, lako bi se mogao pretvoriti u scenarij romantične komedije. Tada je Hélène, koja se školovala za logopedinju, imala 21 godinu i stanovala s prijateljicom.
Upravo u njihov stan jednog je dana zalutao Omar koji je zapravo stigao da se nađe s prijateljicom, s kojom je njegova buduća supruga tada stanovala. Kako je Hélène već imala drugi dogovor, vrata mu je odgovorila Hélène i odmah je zaiskrilo.
Kažu da je između njih odmah zaiskrilo i da je to bio početak ljubavi na prvi pogled.
'Hélène je sve, ne mogu to bolje izraziti nego: Ona je sve! Ona me nadopunjuje. S njom sam ispunjen i potpuno svoj. To se zove srodna duša', otkrio je jednom prilikom u intervjuu za Le Quotidien.
U srpnju 2007. odlučili su svoju ljubav ovjekovječiti brakom, a još prije toga odlučili su proširiti obitelj.
Tri godine nakon što su se upoznali, Omar i Hélène dobili su svoje prvo dijete, kćer Selly, rođenu 2001. godine. Njihova je obitelj s vremenom postala prava mala zajednica – danas imaju petero djece: Sabah (2003), Tidianea (2006), Alhadjija (2009) i najmlađu Amani-Nour (2017).
Neko su vrijeme živjeli u Montfort-l'Amauryju u Francuskoj, a onda su se konačno preselili u Los Angeles.