Omara Syja upoznali smo u filmu 'Nedodirljivi', a sam živi prekrasnu ljubavnu priču

Godine 2011. upoznali smo francuskog glumca Omara Syja u filmu 'Nedodirljivi', francuskoj komediji koja je osvojila svijet pričom o invalidu i njegovom njegovatelju koji mu svojim opuštenim pristupom mijenja životnu perspektivnu. Film je dobio brojna priznanja, a glumac Omar Sy postao je dobro poznato ime u svijetu showbusinessa.

Otada smo ga gledali i u seriji 'Lupin', a na Netflix stiže i nova francuska komedija u kojoj je upravo on glavno lice .

Omar Sy već je davno ispisao svoju vlastitu ljubavnu priču uz Hélène Sy. Ono što njihovu vezu čini još posebnijom jest činjenica da ga je voljela i prije nego što je postao svjetska zvijezda. Njihov prvi susret, davne 1998. godine, lako bi se mogao pretvoriti u scenarij romantične komedije. Tada je Hélène, koja se školovala za logopedinju, imala 21 godinu i stanovala s prijateljicom.

I dok u novom filmu donosi pravu ljubavnu priču s daškom onog francuskog šarma, i u privatnom životu ovaj glumac živi filmsku ljubavnu priču.

Upravo u njihov stan jednog je dana zalutao Omar koji je zapravo stigao da se nađe s prijateljicom, s kojom je njegova buduća supruga tada stanovala. Kako je Hélène već imala drugi dogovor, vrata mu je odgovorila Hélène i odmah je zaiskrilo.

Kažu da je između njih odmah zaiskrilo i da je to bio početak ljubavi na prvi pogled.

'Hélène je sve, ne mogu to bolje izraziti nego: Ona je sve! Ona me nadopunjuje. S njom sam ispunjen i potpuno svoj. To se zove srodna duša', otkrio je jednom prilikom u intervjuu za Le Quotidien.