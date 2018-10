Ogroman favorit Vojka V 'Kako to?' postao singl i dobio videospot

'Kako to?', ogroman favorit s aktualnog albuma Vojka V, konačno je postao singl i dobio pripadajući videospot

Nakon 'Zovi čovika', 'Ne može' i 'Pasta italiana', koji su zajedno natukli više od 5,8 milijuna pregleda na You Tubeu, četvrti singl očekivano je postao 'Kako to?', po mnogima jedan od vrhunaca albuma 'Vojko'. Režija spota, snimanog proteklih tjedana u Splitu, ponovo je prepuštena Rinu Barbiru koji je realizirao prošla dva Vojkova videa, dok scenarij i koncept potpisuju zajedno Rino i Vinko Pelicarić. Osim Vojka, u 'Kako to?' se pojavljuju i Nikolina Rosso, Ella Matijaš i dica iz Sinja, Batman 3000, Ajs Nigrutin, Mikri Maus, Aleksandar Stanković