Od samog početka njihove veze Kate Middleton pronašla je najbolji način kako princa Williama maknuti od nasrtljivih djevojaka

Prvi susret Kate Middleton i princa Williama dogodio se još tijekom fakultetskih dana, na Sveučilištu u Škotskoj, a buduća princeza od Walesa princa je osvojila jednim potezom

Prije negoli su postali par, vršnjaci, danas 40-godišnji Kate Middleton i princ William , bili su prijatelji. Budući da su se kretali u istom krugu ljudi, ne čudi da je lijepa Kate privukla Williamovu pažnju, no ipak, trebali su proći mjeseci prije negoli je on napravio prvi potez.

Iako je započeo vezu s Kate Middleton, ostale djevojke to nije spriječilo da se nabacuju budućem kralju. Njegova titula privlačila ih je sve redom, a o tom periodu za knjigu Katie Nicholl 'Kate: The Future Queen' raspričala se njihova zajednička prijateljica Laura Warshauer. Upravo ona s javnosti je podijelila mnogobrojne neugodne situacije u kojima se princ nije mogao nikako riješiti obožavateljica, koje ga nisu prestajale salijetati.

'Na jednoj se zabavi Willu ta djevojka nabacivala i sve je bilo prilično neugodno jer je se nikako nije mogao riješiti. On se trudio biti pristojan, no ta djevojka jednostavno nije shvaćala njegovo pristojno odbijanje. Odjednom mu je Kate prišla s leđa i zagrlila ga. Rekao je: 'Oh, oprosti, ali ja imam djevojku', nakon čega su on i Kate otišli smijući se', otkrila je Laura Warshauer.