O svojem zdravstvenom stanju oglasila se i glumica Shannen Doherty: 'Kao da se opraštam sa životom, a to još ne želim'

Nakon što se glumac Jason Priestley, koji je u seriji 'Beverly Hills 90210' glumio njezinog brata blizanca Brandona Walsha, našao adekvatnim da javno priča o zdravstvenom stanju Shannen Doherty, o svemu se sada oglasila i ona sama

'Počela sam samu sebe pitati je li me to zadesila loša karma i zašto me sustigla. Tada sam počela razmišljati o svom životu, o stvarim koje sam napravila i koje nisam. Počela sam razmišljati o tome kakva sam bila prema ljudima i na kraju, što je sam život u konačnici donio meni. Kad se potcrta, iako možda tako ne izgleda, ja sam bila doista dobar čovjek', rekla je Shannen Doherty u intervjuu.

Za magazin Elle je priznala da namjerava napisati pisma ili snimiti video poruke koje će ostaviti svojoj obitelji nakon smrti, no to još nije napravila.

'Postoje te neke stvari koje moram reći svojoj mami. Želim da mojoj suprug zna što mi je značio. No, jednostavno još ne mogu to napraviti jer mi se to čini tako konačnim. Kao da se opraštam sa životom, a to još ne želim. '