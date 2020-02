Prokletstvo ili slučajnost? Zla kob nadvila se nad glumce serije uz koju su 90-ih odrastale generacije

Posljednji javni istup Shannen Doherty, koje se većina gledatelja sjeća po ulozi Brende Walsh u hit seriji 90-ih, malo je reći da je šokirao javnost. Nakon dugogodišnje borbe s rakom dojke i odlaska u remisiju, Shannen vodi novu bitku za život, a ona je samo jedna u nizu glavnih glumaca koje je zadesila zla kob

Shannen Doherty šokirala je obožavatelje serije 'Beverly Hills 90210' otkrivši kroz suze u showu 'Good Morning America' kako joj se rak dojke, s kojim se borila od 2015. do 2017. godine, vratio te da je on sada dostigao četvrti stupanj, što znači da su se po tijelu proširile metastaze.

'Moja prva reakcija i zabrinutost bile su vezane uz to kako ću reći svojoj mami, svom mužu... Moja je mama nevjerojatno snažna i hrabra žena, kao i moj suprug, no brinem zbog njega.'

Tako je njezin prvi brak sa Charlijem Shanianom neslavno propao i to pred očima javnosti zbog ljubavne afere s Deanom McDermottom , koji je u to vrijeme također bio u braku. Upoznali su se snimajući zajedno film 'Mind Over Murder', a Tori Spelling kasnije je u svom vlastitom reality showu priznala kako su završili u krevetu već prve večeri upoznavanja. Vjenčali su se 2006., niti mjesec dana nakon što je njezin razvod okončan, a do danas su dobili petero djece.

U seriji je glumio Brandona Walsha , dobrog dečka, no iza kamera reputacija mu i nije bila toliko bajna. I dok je na malim ekranima, u prvoj sezoni serije, doživio prometnu nesreću vozeći u pijanom stanju, tamo je iz toga izvukao pouku, no ne i u stvarnom životu. Tek je 2014. u svojim memoarima priznao kako je često pušio marihuanu i pio i takav se pojavljivao na intervjuima.

'To je dosta uobičajena stvar i mnogi je ljudi imaju, iako možda niti ne znaju da je imaju. Radi se o glavnoj arteriji koja ide prema srcu i koja se na neki čudan način otvara i zatvara i radi zastoje. Čudan je to osjećaj koji mogu osjetiti ponekad kada odmaram.'

Gabrielle Carteris

Da bi dobila ulogu pametnice Andree Zuckerman u seriji, Gabrielle Carteris lagala je o svojim pravim godinama. Iako je tada već imala 29, producentima je rekla da ima tek 21, što je i tada bilo starije od uloge 16-godišnjakinje za koju se borila.

Što se tiče ljubavnog života, u sretnom je braku sa Charlesom Isaacsom od 1992., no zato je i ona imala zdravstvenih problema. tijekom snimanja filma 'Past Tense', u ožujku 2008. godine, oštetila je facijalne živce.

'Bila je ta scena u kojoj me nepoznati čovjek napada i guši me s leđa. Glumac s kojim sam radila bio je visok 198 centimetara, a ja tek 155. Nastavio me gušiti, a ja nisam mogla ništa reći od bolova. Nakon toga snimali smo scenu gdje me vuče niz stepenice. Kasnije tog dana izgubila sam osjet u rukama, imala sam strašnu glavobolju i vrat mi je bio natečen. Dali su mi Advil i mislila sam kako će sve biti u redu. Nekoliko dana kasnije glavobolje su postale toliko jake da sam se rasplakala nasred seta. Tada sam osjetila kako mi se dio lica ne miče. Sve je bilo paralizirano, brada me bolila i izgledala sam poput Jokera.'

Ozljeda, koja joj je parcijalno paralizirala lice, od koje je dobila intenzivne grčeve, ali i utjecala na govor, punih joj je šest mjeseci upravljala životom. Kako bi se riješila ovisnosti o lijekovima protiv bolova, odlazila je na akupunkturu i fizikalnu terapiju.