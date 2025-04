Rutinski pregled potvrdio najgore: Tina Knowles suočila se s teškom dijagnozom

Nakon dijagnoze, Knowles je podvrgnuta lumpektomiji, kirurškom zahvatu tijekom kojeg su joj najveća podrška bile kćeri Beyoncé i Solange, nećakinja Angela Beyince ali i pjevačica Kelly Rowland, koju također smatra kćerkom.

'Bila sam nervozna, ali one su sve došle kako bi me bodrile. Zasipale su me videozapisima s društvenih mreža kako bi održale moje raspoloženje i počele se šaliti sa mnom', prisjetila se Knowles.

Komplikacije i važna nagrada

Oporavak nakon operacije nije tekao glatko. Tina Knowles je otkrila da je razvila bolnu infekciju vrata upravo u vrijeme kada je trebala prisustvovati dodjeli nagrada Glamour's Women of the Year, gdje je trebala primiti jedno od najvećih priznanja večeri.