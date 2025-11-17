O ovoj misici se ne prestaje pričati: Šokirat ćete se kad joj čujete glas

Na sceni izbora ljepote dogodio se nezapamćeni preokret. Ignacia Fernandez, dvadesetsedmogodišnja Čileanka, nedavno je okrunjena za Miss World Chile 2025., čime je postala predstavnica svoje zemlje na svjetskom natjecanju ljepote. Ono što ovu pobjedu čini globalnim događajem je njezin originalan i hrabar nastup u polufinalu – umjesto očekivane arije ili pop skladbe, u elegantnoj toaleti predstavila je pjesmu svog death metal benda Decessus

Ignacia Fernandez na polufinalu izbora zapjevala je uz pratnju gitariste Carlosa Palme. Neobična kombinacija ljepote i neočekivanog glazbog stila izazvala je veliku pažnju, a njezina autentičnost i hrabrost naišle su na divljenje žirija i publike.

Natjecanja ljepote danas sve više vrednuju jedinstvenost, autentičnost i sposobnost kandidatkinja da izraze svoju priču na poseban način, a Fernandez je upravo to učinila - sjedinivši svoj glazbeni identitet s natjecanjem, jasno pokazujući da ljepota i alternativni stilovi ne moraju biti 'sukobljeni'.

Utočište i izvor snage Rođena u Santiagu, Ignacia godinama uspješno balansira između svijeta modelinga, kojem se posvetila još 2013., i strasti prema death metalu. Za nju to nije samo glazbeni žanr, već 'temeljni dio njezina identiteta, utočište i izvor snage', kako je objasnila na Instagramu. 'Mogućnost da to izrazim na pozornici Chilevisiona i Miss Mundo Chile bila je prilika koju duboko cijenim', dodala je. 'Bilo je to sjajno iskustvo - rušiti barijere na javnoj televiziji, inspirirati druge, biti iskrena i pokazati da se ne treba bojati predrasuda drugih.'

Kao vokalistica i osnivačica benda Decessus, koji je osnovan 2020. godine u Santiagu, pjeva uz gitaristu Carlosa Palmu, bubnjara Martina Fenixa i bas gitaristu Jaime Pepea. Ubrzo su stekli status jednog od najperspektivnijih imena na čileanskoj metal sceni. Nastupali su kao predgrupa sastavima poput Insomnium, Jinjer i Epica te na renomiranim europskim festivalima u Finskoj i Njemačkoj. U rujnu 2024. godine, imali su čast otvoriti koncert simfonijskog metal sastava Epica u Santiagu.

'Učila sam više od dvije godine, vrlo fokusirano. Imam ORL stručnjaka i logopeda s kojima redovito provjeravam je li sve u redu. Zagrijavam glas tijekom dana, a prije nastupa odvojim 15 do 30 minuta za vježbe', ispričala je na temu svog specifičnog vokala.