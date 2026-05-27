Novi spinoff 'Yellowstonea' ruši rekorde: 'Dutton Ranch' donosi nove probleme za omiljeni par

Omiljeni likovi iz ' Yellowstonea ', Beth i Rip u novoj seriji napuštaju Montanu i sele se u Teksas, a publika ih je vjerno popratila u novu avanturu. Obaranjem dosadašnjeg rekorda, ' Dutton Ranch ' potvrdio je dominaciju televizijskog carstva Taylora Sheridana i postao najuspješnija serijska premijera u povijesti ovog 'streaming' servisa.

Prema službenim podacima Paramounta, premijera koja je stigla 15. svibnja debelo je nadmašila dosadašnjeg rekordera platforme , seriju 'Mobland', koja je u 2025. godini privukla 8,8 milijuna gledatelja u prvom tjednu. Ovih 12,9 milijuna pregleda stavlja 'Dutton Ranch' uz bok ostalim uspješnicama Taylora Sheridana, poput druge sezone serije ' Landman ' (9,2 milijuna u prva tri dana) i ožujske premijere 'The Madison' (osam milijuna).

Osim globalnog uspjeha na 'streamingu', serija je na dobrom putu da zauzme prvo mjesto Nielsenove ljestvice u SAD-u. Preliminarni podaci govore o 7,25 milijuna gledatelja u prva tri dana, dok se konačni rezultati očekuju sredinom lipnja. Paralelno s tim, prikazivanje na linearnom televizijskom kanalu Paramount Network privuklo je 2,9 milijuna gledatelja u tri dana.

Nova teksaška avantura i zvjezdana postava

Radnja prati Beth (Kelly Reilly) i Ripa (Cole Hauser) nedugo nakon događaja iz finala 'Yellowstonea'. U potrazi za mirnijim životom, par kupuje ranč u južnom Teksasu kako bi ostavio probleme iz Montane iza sebe, no ubrzo otkrivaju da ih na jugu čekaju novi izazovi.