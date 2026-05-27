APSOLUTNI REKORD

Novi spinoff 'Yellowstonea' ruši rekorde: 'Dutton Ranch' donosi nove probleme za omiljeni par

G.R.

27.05.2026 u 19:23

tportal
Izvor: Promo fotografije / Autor: Emerson Miller
Bionic
Reading

Novi 'spinoff' megahita 'Yellowstone', serija 'Dutton Ranch', srušio je sve rekorde gledanosti na platformi Paramount+. U prvih sedam dana prikazivanja prve dvije epizode privukle su nevjerojatnih 12,9 milijuna gledatelja diljem svijeta

Omiljeni likovi iz 'Yellowstonea', Beth i Rip u novoj seriji napuštaju Montanu i sele se u Teksas, a publika ih je vjerno popratila u novu avanturu. Obaranjem dosadašnjeg rekorda, 'Dutton Ranch' potvrdio je dominaciju televizijskog carstva Taylora Sheridana i postao najuspješnija serijska premijera u povijesti ovog 'streaming' servisa.

vezane vijesti

Rušenje povijesnih rekorda

Prema službenim podacima Paramounta, premijera koja je stigla 15. svibnja debelo je nadmašila dosadašnjeg rekordera platforme, seriju 'Mobland', koja je u 2025. godini privukla 8,8 milijuna gledatelja u prvom tjednu. Ovih 12,9 milijuna pregleda stavlja 'Dutton Ranch' uz bok ostalim uspješnicama Taylora Sheridana, poput druge sezone serije 'Landman' (9,2 milijuna u prva tri dana) i ožujske premijere 'The Madison' (osam milijuna).

Ranč Dutton Izvor: Društvene mreže / Autor: SkyShowtime

Osim globalnog uspjeha na 'streamingu', serija je na dobrom putu da zauzme prvo mjesto Nielsenove ljestvice u SAD-u. Preliminarni podaci govore o 7,25 milijuna gledatelja u prva tri dana, dok se konačni rezultati očekuju sredinom lipnja. Paralelno s tim, prikazivanje na linearnom televizijskom kanalu Paramount Network privuklo je 2,9 milijuna gledatelja u tri dana.

Nova teksaška avantura i zvjezdana postava

Radnja prati Beth (Kelly Reilly) i Ripa (Cole Hauser) nedugo nakon događaja iz finala 'Yellowstonea'. U potrazi za mirnijim životom, par kupuje ranč u južnom Teksasu kako bi ostavio probleme iz Montane iza sebe, no ubrzo otkrivaju da ih na jugu čekaju novi izazovi.

Dutton Ranch (Ranč Dutton)
  • Dutton Ranch (Ranč Dutton)
  • Dutton Ranch (Ranč Dutton)
  • Dutton Ranch (Ranč Dutton)
  • Dutton Ranch (Ranč Dutton)
  • Dutton Ranch (Ranč Dutton)
    +11
Dutton Ranch (Ranč Dutton) Izvor: Promo fotografije / Autor: Emerson Miller

Uz Reilly i Hausera, u prvoj sezoni glume i Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind, a glumačkoj ekipi pridružile su se i holivudske legende Ed Harris te Annette Bening.

Izvršnu produkciju i dalje nadgledaju originalni tvorci Taylor Sheridan i John Linson, uz moćnu ekipu producenata među kojima su i sami glavni glumci, Kelly Reilly i Cole Hauser.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Obitelj potvrdila tužnu vijest

Obitelj potvrdila tužnu vijest

Nakon teške bolesti: U 69. godini preminuo poznati glumac iz hit-serije 'Emily u Parizu'
HTIO POBJEĆI OD SVEGA?

HTIO POBJEĆI OD SVEGA?

Slomljena srca i neugodna pitanja: Kako je Šime Elez u javnosti reagirao na prekid s Majom Šuput
kakav USPJEH

kakav USPJEH

Trijumf o kojem bruji scena: 'Lelekice' pomele ljestvice i ušle u odabrano društvo

najpopularnije

Još vijesti