Novi početak: Petar Štefanić više nije na televiziji, evo što sad radi

Mnoge je iznenadila vijest kad je urednik i voditelj emisije 'Pressing', dao otkaz na N1 televiziji sredinom listopada. Kad je odlazio, najavio je suradnje s drugim medijima, a među njegovim poduzetničkim angažmanima spominjala se i 'gaža' za zagrebački radio koja je nedavno počela

Petar Štefanić je odlazak s N1 potvrdio na Facebooku. 'Ako ikog zanima, još danas i sutra sam N1, a onda dalje svojim putem, pa di se stigne. Bilo je ovo nezaboravno iskustvo, firmi čestitam 5 godina postojanja i zahvaljujem svima s kojim sam surađivao', napisao je tada.

Za Večernji list je izjavio: 'Nakon tri i pol godine rada na N1 televiziji odlučio sam se da je vrijeme za promjenu. Idem u neku vrstu free lance angažmana, otvaram svoj obrt, jer vjerujem da je to budućnost. Uključujem u to sve vrste angažmana na polju komunikacija a imat ću i suradnju s nekim medijima. Zahvaljujem N1 televiziji na svemu što sam ovdje naučio i na nezaboravnom profesionalnom iskustvu'. No, vijest o jednom od prvih, projekata popularnog tv-lica, 'otkrio' je njegov kolega Zoran Šprajc na Instagramu.

'Na ručku s popularnim @petarstefanic koji je uspješnu karijeru tv-voditelja odlučio nastaviti na radiju', među ostalim je napisao RTL-ovac.