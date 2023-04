Ciboci o plesnoj izvedbi Frane Ridjana: 'Ti si jedna pčelica koja puno zuji, ali malo meda daje'

Pred nama je još jedna uzbudljiva epizoda 'Plesa sa zvijezdama' koja će biti u znaku zajedništva, obitelji i prijateljstva

'Lepšavosti nije nedostajalo. Falio mi je rad kukovima. Možeš ti to još jače, a ti Patrik - budi stroži', komentirala je Larisa. Za svoj nastup osvojili su 21 bod.

'Nona je opasna', komentirao je Marco nakon nastupa. 'Ti si ovo jako dobro otplesao. Baka je plus, ali si bio super', rekao je Igor, dok je Ciboci pohvalio njegovo držanje i facijalnu ekspresiju.

Voditeljica brojnih hit formata Nove TV Mia Kovačić stala je uz bok kolegi Frani Ridjanu te zajedno s njegovom mentoricom Gabrielom Pilić zaplesala lyrical.

'Pridružila sam se Frani, svom, kako on voli reći, televizijskom suprugu. Imamo prilično zahtjevan zadatak, prisutni su i uzbuđenje i trema, no vjerujem da će sve proći u najboljem redu. Važno je da se svi skupa dobro zabavimo. Ovo je stvarno puno drugačije od svega što sam do sada radila i definitivno izlazim iz komfor zone', izjavila je Mia uoči nastupa.

'Frano ti si jedna pčelica koja puno zuji, ali malo meda daje. Nedefinirano, mislim da ovo nije tvoj stil', izjavio je Ciboci nakon nastupa za koji su dobili 29 bodova.