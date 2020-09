Njihovoj ljubavi došao je kraj: Zlatka Matešu nakon deset godina veze ostavila 34 godine mlađa menadžerica

Iako je često govorio da je spreman za četvrti brak, od istog s Bojanom Maglaić ipak neće biti ništa. Nakon deset godina veze s predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatkom Matešom 34 godine mlađa menadžerica odlučila je okrenuti novu stranicu u svom životu i krenuti dalje bez njega

'Nakon deset godina predivne veze odlučila sam krenuti dalje, nekim novim životnim putem. Osjećam da trebam dati priliku novim stvarima i izazovima. Također, jednoga dana voljela bih imati i vlastitu obitelj. Oboje smo dugo razgovarali o tome, objasnila sam Zlatku što želim u budućnosti i u potpunosti me podržava u mojoj odluci. No, lagala bih kad bih rekla da je bilo lagano. Zlatko i ja smo puno godina proveli zajedno, a mislim da nam tugu olakšava to što sada imamo kvalitetan prijateljski odnos. I dalje se često čujemo i vidimo i to će uvijek biti tako, čak i kad netko od nas opet bude u vezi.'

Razvod ga nije obeshrabrio niti mu poljuljao vjeru u ljubav, a njegova druga supruga zvala se Jasna i radila je kao referentica u poduzeću Ina trgovina gdje je Mateša radio od 1978. do 1990. godine. Brak je trajao 13 godina, no tijekom istog nisu dobili djecu. A onda je ljubav pronašao u kćeri 'svog šefa', 16 godina mlađoj kćeri tadašnjeg premijera Franje Gregurića .

Liječnicu dermatovenerologinju upoznao je na jednoj večeri, a Mateša je uvijek tvrdio da je tek kasnije doznao čija je ona kći. Zli jezici tvrdili su kako je on kasnije premijersku funkciju 'dobio u miraz', no on se nije obazirao na to. Nakon nekoliko godina veze ozakonili su je brakom i to tajnim vjenčanjem 21. prosinca 1994. u Mariji Bistrici samo pred kumovima.

'Nakon vjenčanja otišli smo na jedno piće kod velečasnog u župni dvor i to nam je bilo svadbeno slavlje. Ali, vrlo romantično. Veliki sam protivnik ceremonija i banketa. Sjedenje u restoranima zaista ne volim i poludim ako za bilo kojim stolom sjedim dulje od dva sata', otkrio je svojedobno Mateša. Samo nekoliko tjedana prije negoli je postao premijer, Sanja Gregurić Mateša rodila je djevojčicu Elu, a njihov brak trajao je od 2007. godine.

Tijekom godina pričalo se i kako je u vezi sa Slavicom Radić, bivšom gospođom Ecclestone, no on je uvijek govorio da su oni već desetljećima prijatelji.