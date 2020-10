Njihove veze rijetki se sjećaju: Liam Neeson dva je puta prosio Brooke Shields, no ona ga je odbila i to s dobrim razlogom

Holivudski gluma Liam Neeson iza sebe ima popriličan popis slavnih dama s kojima je bio u vezi, poput one s Helen Mirren, Juliom Roberts, Barbrom Streisand i Sinead O'Connor, a rijetki se sjećaju da je bio i s kolegicom Brooke Shields koju je čak dva puta prosio

Kako su se Liam Neeson i Brooke Shields točno i gdje upoznali, nije poznato, no budući da Hollywood i nije tako veliki, ali i da je Neeson imao reputaciju velikog zavodnika, zapravo i ne treba čuditi da su im se putevi spojili. Vezu su započeli krajem 1991. ili početkom 1992. godine, a tog perioda života prisjetila se i Brooke Shields u svojim memoarima pod nazivom 'There Was a Little Girl: The Real Story of My Mother and Me', u kojim ga je opisala kao 'visokog irskog glumca i pijanca koji je bio 13 godina stariji od nje'.