Njezina prva naslovnica: Dvogodišnja kći Kylie Jenner zvijezda je novog broja modne biblije

Na svom Instagram profilu Kylie Jenner se pohvalila kako su ona i njezina dvogodišnja mezimica snimile zajedno svoju prvu naslovnicu i to za izdanje Voguea za Češku i Slovačku. Za razliku od ostalih modnih snimanja, mama i kći snimile su se same i to preko mobitela

Stormi Webster ima tek dvije godine, a već je zasjala na naslovnici najprestižnijeg modnog časopisa današnjice - Voguea. Riječ je o izdanju za Češku i Slovačku, koje je na tamošnjem tržištu od 2018. godine, a koji su na naslovnici poželjeli upravo najpoznatiju mamu i kćer današnjice - Kylie Jenner i malenu Stormi, koje su pozirale u svojoj novoj luksuznoj vili na Holmby Hillsu.

Uredništvo Vogue CS-a je otkrilo kako su Kylie i Stormi pozirale preko Zoom poziva, dok su s druge strane s fotoaparatom stajali Morelli Brothers. Za novu naslovnicu 22-godišnja Kylie Jenner odabrala je jednostavan i prozračan make-up, a fotografije su nastale u krevetu.