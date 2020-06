Ni beauty mogulica Kylie Jenner nije odoljela čizmama od 10 tisuća kuna za kojima žude fashionistice

Kylie Jenner, 22-godišnja članica klana Kardashian-Jenner koja se nedavno našla u velikim problemima jer se sumnja kako je lažirala financijska izvješća kako bi povećala cijenu svoje beauty tvrtke Kylie Cosmetics, jedva je dočekala popuštanje mjera u Kaliforniji, pa se uputila na večeru u svoj omiljeni restoran

Usprkos tome što je nedavno ostala i bez titule najmlađe samostvorene milijarderke, čini se da to Kylie nimalo ne zabrinjava.

Kylie je nosila efektni žuti kaput, kratku crnu haljinu, a ovaj je izazovni look začinila čizmama koje obožavaju mnoge poznate zaljubljenice u modu poput Due Lipe ili Kendall Jenner .

Predstavljena u veljači prošle godine u sklopu aktualne modne kolekcije, ova linija čizmi postigla je ogroman uspjeh, a najpopularniji model uvjerljivo je inačica Monolith čizmi do pola lista i s otkačanim dodatkom torbica.

Inače, najmlađa članica obitelji koja se proslavila u realityju 'Keeping Up With The Kardashians' našla se na udaru kritika jer je, kako je objavio Forbes, svoju dobit lažno prikazala te prenapuhala financijske izvještaje. Zbog toga je Forbes više ne smatra najmlađom milijarderkom na svijetu koja je svoje novce zaradila sama, a ne nasljedstvom.

Na oduzimanje titule nije pretjerano reagirala, a u međuvremenu je već dobila novu i to u kategoriji slavne osobe s najvećom zaradom u protekloj godini. Na njezin račun u proteklih je 12 mjeseci sjelo nejverojatnih 590 milijuna dolara, dok njezino ukupno bogatstvo Forbes sad procjenjuje na 900 milijuna dolara.