Harrison Ford nije bio prvi izbor: Steven Spielberg otkrio koga su željeli za Indianu Jonesa

Redatelj Steven Spielberg otkrio je da Harrison Ford nije bio prvi izbor za kultnu ulogu Indiane Jonesa. Slavnog arheologa trebao je glumiti Tom Selleck, no uloga mu je u zadnji čas izmakla zbog strogog ugovora s televizijskom mrežom CBS

Iako je danas nemoguće zamisliti drugog glumca sa šeširom i bičem u hitu 'Otimači izgubljenog kovčega' iz 1981. godine, Steven Spielberg i kreator franšize George Lucas u početku su u toj ulozi vidjeli zvijezdu osamdesetih, Toma Sellecka. Slavni je glumac prošao probno snimanje i službeno dobio ponudu, no na kraju ga je televizijski ugovor spriječio u preuzimanju uloge. Filmska povijest potpuno se promijenila tek kada je Spielberg na jednoj projekciji pogledao radnu verziju filma 'Imperij uzvraća udarac' i dobio novu ideju te uposlio Harrisona Forda.

Propala prilika i zabranjeni brkovi Tijekom nedavnog gostovanja u podcastu 'IMO with Michelle Obama and Craig Robinson', Spielberg se prisjetio procesa audicija na kojima su on i Lucas isprobavali brojne glumce i glumice. 'Obojica smo otkrili i odlučili da bi Tom Selleck trebao glumiti Indianu Jonesa. Došao je i čitao za ulogu. Njegova je proba bila odlična, obožavao sam je', ispričao je redatelj. Ipak, stvari su se brzo zakomplicirale. 'Tu se strune sudbine nisu ispreplele s Tomom. Htjeli smo ga, dali smo mu ulogu, a onda se ispostavilo da on ima, što nismo znali, važeći ugovor s mrežom CBS za snimanje serije 'Magnum P.I.', dodao je Spielberg. Čim je bivši izvršni potpredsjednik CBS-a Bob Daly čuo za filmsku ponudu, mreža je odmah krenula u produkciju serije, onemogućivši Sellecku da postane Indiana Jones. Redatelj se i našalio kako mu, da je dobio ulogu, ne bi dopustio njegove poznate brkove: 'Možda da su filmovi bili jednako uspješni, mogao bi ih kasnije zahtijevati.'

Kako je Han Solo postao arheolog Nakon što je Selleck otpao, Spielberg je, gledajući ranu verziju drugog dijela 'Ratova zvijezda', dobio novu ideju. Nakon projekcije povukao je Lucasa sa strane i pitao ga: 'George, što kažeš na to da onaj tip koji glumi Hana Sola igra Indianu Jonesa?' Lucas ga je isprva čudno pogledao i odgovorio: 'Ali on je Han Solo.' Ipak, Spielberg ga je uspio razuvjeriti: 'Znam, ali, znaš, John Wayne je možda zauvijek bio u istom vesternu, no glumio je različite likove.' Lucas je nakon kraćeg razmišljanja pristao, Ford je preuzeo ulogu i filmska povijest zauvijek se promijenila. Selleck: To nije bila utješna nagrada Tom Selleck, koji se nakon serije 'Magnum P.I.' (1980. - 1988.) proslavio brojnim ulogama, prisjetio se ove neostvarene prilike u emisiji TODAY te u svojim memoarima 'You Never Know'.