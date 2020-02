Uvijek je znala koketirati s modom: Nikolina Pišek Ristović bila je glavna zvijezda subotnje špice

Bivša voditeljica Nikolina Pišek Ristović prošetala je sunčanom zagrebačkom špicom u otkačenom izdanju upečatljivih boja zbog čega su svi gledali upravo u nju

'Bitnije mi je tko govori nego što, a modu doživljavam dovoljno neozbiljno da o komentarima ne vodim računa. Sve što se na meni nađe stavljeno je s punim uvjerenjem, iako ponekad, poslije određenog vremena, samu sebe demantiram. No, to se može dogoditi samo ako zaključim da to nije bilo baš senzacionalno. Imam dovoljno i životne i modne zrelosti da me ne dotiče ako netko misli da sam odjenula pogrešnu boju ili da tenisice trebam zamijeniti nečim drugim', rekla je prije nekoliko tjedana Nikolina Pišek Ristović u intervjuu za Story.rs.