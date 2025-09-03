Nikad viđena fotografija: Ovako je Nina Badrić izgledala prije 34 godine

Zvijezda domaće glazbene scene, Nina Badrić, često razveseli svoje pratitelje na društvenim mrežama fotografijama iz svakodnevice, a sada je objavila jednu u kojoj se vratila u svoju mladost i početke uspješne karijere
Domaća pjevačica Nina Badrić na svom Instagram profilu podijelila je do sad neviđenu fotografiju iz mladosti koja je privukla veliku pozornost.
Iz 1991. godine
Badrić na fotografiji pozira s Ilanom Kabiljom, a s obzirom na to da prizor je nastao prije 34 godine, posebnu pozornost mamio je njen mladolik izgled - objavu pogledajte OVDJE.
'Zadnja Jugovizija u Sarajevu, 1991. god. Ilan Kabiljo i ja u timu Ivane Banfić kao predstavnici studija Zagreb. Tada klinci puni života, koji su uvjereni da će naša mjuza promijeniti Svijet i da ni’ko nikad nije čuo ono što baš mi radimo (zvuči poznato?)', napisala je i nastavila:
'Ja tada potpuno nepoznata curica, pjevam prateće vokale Ivani Banfić (i hvala joj do neba na povjerenju), a Ilan je napisao i producirao pjesmu. Kad netko pomisli da može sve “preko noći”, ja bih mu rekla da je ipak potrebno milijun krivih pjesama do one jedne prave. Ilan i ja smo je ipak napisali. Ali tek par godina kasnije.'
Dodala je i kako je '1996. godina, Splitski festival i naša pjesma “Ja za ljubav neću moliti”, koja je za mene, tada na početku karijere, značila sve. Ni ta pjesma nije bila hit na prvu, ali je tada bila drugačija od svega sto je tržište nudilo i zaintrigirala je publiku. Ta pjesma je bila moj otisak prsta (a i Dino Dvornik je bio jedini koji me nazvao tada i oduševljeno rekao piči mala). Put do uspjeha, vjerujte mi, ipak traje 30 godina.'