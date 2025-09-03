Nikad viđena fotografija: Ovako je Nina Badrić izgledala prije 34 godine

Domaća pjevačica Nina Badrić na svom Instagram profilu podijelila je do sad neviđenu fotografiju iz mladosti koja je privukla veliku pozornost.

Iz 1991. godine

Badrić na fotografiji pozira s Ilanom Kabiljom, a s obzirom na to da prizor je nastao prije 34 godine, posebnu pozornost mamio je njen mladolik izgled - objavu pogledajte OVDJE.

'Zadnja Jugovizija u Sarajevu, 1991. god. Ilan Kabiljo i ja u timu Ivane Banfić kao predstavnici studija Zagreb. Tada klinci puni života, koji su uvjereni da će naša mjuza promijeniti Svijet i da ni’ko nikad nije čuo ono što baš mi radimo (zvuči poznato?)', napisala je i nastavila:

'Ja tada potpuno nepoznata curica, pjevam prateće vokale Ivani Banfić (i hvala joj do neba na povjerenju), a Ilan je napisao i producirao pjesmu. Kad netko pomisli da može sve “preko noći”, ja bih mu rekla da je ipak potrebno milijun krivih pjesama do one jedne prave. Ilan i ja smo je ipak napisali. Ali tek par godina kasnije.'