Nikad nije kasno: Richard Gere će na pragu 70. godine ponovo postati otac

El actor estadounidense Richard Gere contraerá matrimonio el 5 de mayo en Washington con su novia española, la empresaria Alejandra Silva 😍😍 más detalles de este romance en 👉 elfarandi.com #richardgere #love #boda #CR24

A post shared by El Farandi📸 (@elfarandi) on Apr 17, 2018 at 12:04pm PDT