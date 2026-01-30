Nijemci se hvale kako su Hrvatsku srušili pred očima filmske legende

Nijemci u euforiji slave povijesnu pobjedu nad Hrvatskom na Europskom rukometnom prvenstvu u Danskoj, a show je s tribina pratio i jedan od najpoznatijih glumaca današnjice

Osim na terenu, prava poslastica za kamere i publiku odvijala se na tribinama prepune dvorane u Herningu. Naime, borba Hrvatske i Njemačke za odlazak u finale odigrala se pred očima prave filmske legende, danskog glumca Madsa Mikkelsena.

Poznat po ulogama karizmatičnih negativaca u filmovima o Jamesu Bondu i seriji 'Hannibal', Mikkelsen je pratio utakmicu uživo u Herningu, što nije promaknulo njemačkim medijima. Činjenica da su Hrvatsku srušili upravo pred očima holivudske zvijezde dala je cijeloj priči dodatnu jačinu, pa se njemački mediji sada hvale ne samo rezultatom, već i slavnim licem u publici pred kojim je ova za njih povijesna pobjeda izborena.