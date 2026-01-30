Nijemci se hvale kako su Hrvatsku srušili pred očima filmske legende

NEOČEKIVANO LICE

I. B.

30.01.2026 u 22:07

Mads Mikkelsen na utakmici Hrvatska - Njemačka
Mads Mikkelsen na utakmici Hrvatska - Njemačka Izvor: Profimedia / Autor: Marco Wolf / imago sportfotodienst / Profimedia
Nijemci u euforiji slave povijesnu pobjedu nad Hrvatskom na Europskom rukometnom prvenstvu u Danskoj, a show je s tribina pratio i jedan od najpoznatijih glumaca današnjice

Osim na terenu, prava poslastica za kamere i publiku odvijala se na tribinama prepune dvorane u Herningu.

Naime, borba Hrvatske i Njemačke za odlazak u finale odigrala se pred očima prave filmske legende, danskog glumca Madsa Mikkelsena.

Poznat po ulogama karizmatičnih negativaca u filmovima o Jamesu Bondu i seriji 'Hannibal', Mikkelsen je pratio utakmicu uživo u Herningu, što nije promaknulo njemačkim medijima.

Činjenica da su Hrvatsku srušili upravo pred očima holivudske zvijezde dala je cijeloj priči dodatnu jačinu, pa se njemački mediji sada hvale ne samo rezultatom, već i slavnim licem u publici pred kojim je ova za njih povijesna pobjeda izborena.

Mads Mikkelsen na utakmici Hrvatska - Njemačka
Mads Mikkelsen na utakmici Hrvatska - Njemačka Izvor: Profimedia / Autor: Marco Wolf / imago sportfotodienst / Profimedia

Madsovo pojavljivanje u Herningu uslijedilo je nakon dodjele Europskih filmskih nagrada u Berlinu, na kojima se pojavio u društvu dugogodišnje supruge.

Ove godine Mikkelsen je bio nominiran u kategoriji za najboljeg glavnog glumca zahvaljujući izvedbi u filmu 'The Last Viking', no to priznanje otišlo je u ruke švedskom glumcu Stellanu Skarsgardu za ulogu u hvaljenom filmu 'Sentimental Value'.

Stellan Skarsgård i Mads Mikkelsen
Stellan Skarsgård i Mads Mikkelsen Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN

