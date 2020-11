Nije više mogao šutjeti: Brat princeze Diane progovorio o četvrtoj sezoni 'Krune': 'Puno je tu nagađanja i izmišljotina'

Dok obožavatelji serije 'Kruna', koja se bavi intrigantnim zapletima i dramama na britanskom dvoru, zadovoljno trljaju ruke zbog činjenice da je četvrta sezona njihove omiljene serije konačno stigla na Netflix, jedna osoba nije zadovoljna viđenim. Brat neprežaljene princeze Diane oko koje se vrti priča u najnovijoj sezoni nezadovoljan je načinom na koji je prikazana njegova sestra, a seriju je nazvao 'fikcijom'

'Mogu se oni držati činjenica, no djelići između nisu činjenice', izjavio je Spencer, povijesničar i autor knjige 'The White Ship' o potonuću broda u Engleskom kanalu blizu obale Normandije.

'Producenti su me zamolili mogu li snimati u Althorp (obiteljskom domu Spencerovih), a ja to, potpuno logično, nisam odobrio. Bine me to što će ljudi gledajući seriju zaboraviti da je sve to zapravo fikcija. Mnogi, a posebno stranci, doživljavaju seriju kao lekciju iz povijesti, što ona nije', negodovao je brat pokojne Lady Di.

Također je rekao kako je vrlo strastven u želji da ispoštuje sjećanje na svoju sestru.