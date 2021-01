Nije tajna da je brak Kim Kardashian i Kanyea Westa već dugo na klimavim nogama, no ovo je bila kap koja je prelila čašu

Svjetski mediji raspisali su se kako je nakon gotovo sedam godina braku Kim Kardashian i Kanye Westa došao kraj. Otkriveno je kako je reality zvijezda navodo angažirala jednu od najboljih odvjetnica za razvode u svijetu bogatih i slavnih - Lauru Wasser, a sada je portal Page Six došao do saznanja što je to presudilo njihovom braku, odnosno zbog čega je Kardashianka konačno odlučila prelomiti i poduzeti ono o čemu već duže razmišlja

Prije nekoliko dana portal Page Six objavio je eksluzivnu vijest o razvodu koji je pokrenula Kim Kardashian, kojoj je dojadilo živjeti u strahu od novih skandala supruga Kanyea Westa kojem je dijagnosticiran bipolarni poremećaj. Njihovom braku već neko vrijeme prijeti raspad, no zbog dobrobiti djece i svega kroz što su zajedno prošli Kim je pokušavala zadržati sve slomljene komadiće na jednom mjestu te se u javnosti trudila njihov odnos predstaviti idiličnim.

No, nedavno je konačno prelomila i angažirala jednu od najboljih odvjetnica za razvode u svijetu bogatih i slavnih - Lauru Wasser, a portal Page Six otkriva što je to potaknulo slavnu reality zvijezdu i vlasnicu beauty brenda da se odluči na taj korak. Navodno je reperova bizarna odluka da se kandidira za predsjednika SAD-a bila kap koja je prelila čašu. Bio je to trenutak kada je Kim shvatila da njihov brak nema budućnosti te kako za dobrobit svoje djece i vlastiti mir treba krenuti dalje.

Tijekom svog uzaludnog pokušaja da se kandidira za predsjednika nagovarao je obožavatelje da nadopišu njegovo ime na listić, što je u SAD-u dopušteno. Priznao je tada da je njegov pokušaj 2020. godine završio, sugerirajući da njegova zadaća nije gotova. Kim supruga nije podržala u misiji da postane novi predsjednik Amerike, smatrajući njegov potez neozbiljnim i ishitrenim. 'Nikad nije istupila javno i podržala ga. Njezina šutnja dovoljno je govorila', rekao je izvor blizak slavnom paru. Kardashianka je bila ogromna podrška reperu na njegovom putu ka mentalnom ozdravljenju. Učinila je sve što je bilo u njenoj moći da riješe situaciju - da njemu bude bolje i da se njihov odnos popravi.

Kim je proteklih mjeseci puno toga istrpila zarad mira u kući. Westova sramotna istupanja u javnosti započela su suludim govorom u srpnju prošle godine tijekom kojeg je tvrdio da Harriet Tubman 'nikada zapravo nije oslobodila robove'. Istog mjeseca na Twitteru je svoju punicu Kris Jenner nazvao 'Kris Jong-Un' te je napisao kako se pokušava razvesti od Kim otkako se ona susrela s njegovim prijateljem, reperom Meek Millom u hotelskoj sobi, tvrdeći da ga obitelj njegove supruge pokušava prisilno staviti na psihijatrijsko liječenje. Umjesto da božićne i novogodišnje blagdane provede sa cijelom obitelji Kardashian, pa tako i svoje četvero djece, Kanye je odlučio ostati na njihovom 14 milijuna dolara vrijednom ranču u Wyomingu, gdje već duže vrijeme boravi odvojen od obitelji.