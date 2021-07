Nije ga smatrala ozbiljnim: Princeza Diana prosidbu princa Charlesa smatrala je šalom

U tajnim intervjuima, koje je kraljevski biograf Andrew Morton koristio za svoju knjigu 'Diana: Her True Story - In Her Own Words', Diana je priznala kako je Charlesa susrela samo 13 puta prije negoli ju je u veljači 1981. godine zaprosio

Kako je otkriveno u transkriptima snimki, koje je Andrew Morton koristio za svoju biografiju o Diani, pokojna princeza svojedobno je mislila kako je u trenutku kada ju je princ Charles zaprosio samo riječ o dobroj šali.

'Otišla sam u Windsor i tamo stigla oko 17 sati. Posjeo me i rekao mi da sam mu jako nedostajala. Bio je poznat po tome da je jako netaktičan, pa me u idućem trenutku upitao: 'Hoćeš li se udati za mene?' i potom se počeo smijati. Sjećam se da sam pomislila kako je sve to šala, pa sam mu rekla da ću se udati i sama se počela smijati', rekla je princeza Diana. Knjiga Andrewa Mortona, čija je prva verzija objavljena 1992. godine, otkrila je kako se prosidba odigrala u dječjoj sobi dvorca Windsor, kao i da Charles nije kleknuo kada je postavio pitanje.