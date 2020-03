Ni on nema sreće: Dennis Quaid odgađa vjenčanje sa svojom 39 godina mlađom odabranicom

Iako je sve donedavno tvrdio da odgađa vjenčanje zbog problema s putovanjem, slavni holivudski glumac Dennis Quaid na koncu je ipak shvatio da je problem organizacije slavlja ljubavi pandemija koja vlada svijetom

Poznati 65-godišnji glumac otkazao je vjenčanje sa svojom 26-godišnjom odabranicom Laurom Savoie na neodređeno vrijeme. Glumac je prije desetak dana tvrdio da će doći do otkazivanja vjenčanja zbog poteškoća s putovanjem na odredište slavlja, no sada je izgleda shvatio da je pandemija uzela maha te da je sigurnost i zdravlje na prvom mjestu.

‘Vjenčanica je već naručena i nekako je u ovom svemu uspjela doći iz Španjolske do nas. Planirali smo zbog svega ovoga neko manje slavlje u kućnom izdanju, ali izgleda da će i to morati pričekati neke bolje dane. Ima vremena za sve to kada prođe ovo teško razdoblje. Svi se moraju držati donesenih mjera’, rekao je par američkom tabloidu Page Six.