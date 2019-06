Glumac Dennis Quaid ima novu djevojku, 39 godina mlađu studenticu

Da je 'mlađe slađe' Dennis Quaid je odavno shvatio, kao i da će ga uvijek privući djevojke manekenske građe i duge, plave kose. Iako je do prije nekoliko mjeseci izazivao pozornost zbog 33 godine mlađe djevojke, sada je sve dodatno šokirao jer je Santu Auzinu ostavio zbog šest godina mlađe djevojke

Tek što je prekinuo vezu s dugogodišnjom djevojkom Santom Auzinom , 65-godišnji Dennis Quaid već je snimljen u zagrljaju druge. I možda to ne bi bilo ništa čudno da holivudski glumac ovoga puta nije odabrao još mlađu. Nakon 32-godišnje Sante, s kojom je tri godine proveo u vezi, sada se viđa sa 26-godišnjom studenticom Laurom Savoie .

Inače, Dennis Quaid iza sebe ima čak tri propala braka - s glumicom P.J. Soles bio je u braku od 1978. do 1983., s Meg Ryan od 1991. do 2001. te imaju 27-godišnjeg sina Jacka, a od 2004. do 2016., bio je s Kimberly Quaid s kojom ima 11-godišnje blizance, Zoe i Thomasa.