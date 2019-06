Nevjerojatni uspjeh: Zrinka Cvitešić pakira kofere i vraća se u London

Na kazališne daske u Londonu uskoro će ponovno stati naša Zrinka Cvitešić, koja je nakon uspjeha mjuzikla 'Once' dobila nevjerojatnu priliku - da s glumicom Zoë Wanamaker glumi u novoj predstavi 'Two Ladies'

'U svakom poslu, baš kao i u životu, ako slijediš svoje srce znaš da si na pravom putu, ili barem ja u to vjerujem. A ako se trudiš ostati na tom putu, ali i da budeš ponizan i iskren prema sebi i drugima, uspjeh će doći! Ne mogu vam opisati koliko sam sretna da mogu najaviti ovaj nevjerojatan, novi projekt. Imam nevjerojatnu sreću da sam i ja dio njega, kao i to da se vraćam u svoj drugi dom - London.'

Riječi su to koje je na svom Instagram profilu napisala naša glumica Zrinka Cvitešić, koja nakon kraće pauze ponovno odlazi u London 'ostaviti svoj trag'. Nakon što je na West Endu briljirala u predstavi 'Once', za koju je osvojila i nagrade, Zrinka Cvitešić ovoga će puta glumiti sa slavnom britanskom glumicom Zoë Wanamaker u novoj predstavi 'Two Ladies', napravljenoj po predlošku Nancy Harris, a u režiji Nicholasa Hytnera.