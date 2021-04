Netflixova serija koju s nestrpljenjem iščekujemo: Ekranizacija života legendarnog Roya Halstona iskreno progovara o surovosti života vrhunskih modnih dizajnera

Nova Netflixova serija 'Halston' posvećena je Royu Halstonu Frowicku, svjetski priznatom modnom dizajneru koji je definirao eru Studija 54 i koji je izgorio od droge, loših poslovnih odluka te na kraju AIDS-a. Zanimljive detalje o seriji za Vogue je otkrio kreator serije Ryan Murphy, ali i modni dizajner Tom Ford, svjedok vremena koji hvali autentičnost serije i iskreno progovara o surovosti života vrhunskih modnih dizajnera

Ryanu Murphyju oduvijek je bila interesantna Halstonova priča jer je od vrlo skromnih početaka uspio napraviti nevjerojatne stvari u životu. Obojica potječu iz Indiane, a odrastajući okružen poljima kukuruza i crkvama, Murphy je upijao priče o dvoje ljudi koji su se uspjeli izdići i krenuti u veće i glamuroznije stvari. Jedna je bila glumica Florence Henderson, a drugi je bio modni dizajner Roy Halston Frowick.

Modni dizajner Tom Ford s Halstonom se upoznao još kao dijete listajući bakin W Magazine, pa je s 15 godina bio potpuno svjestan tko je on. Kad se u ljeto 1979. godine preselio u New York, kaže Ford, imao je sreću uhvatiti kraj ere Studija 54. Halstona je sreo nekoliko puta, a jednom je prilikom završio i u njegovoj kući i istog trena shvatio da tako želi živjeti. Tu je kuću i kupio prije nekoliko godina, a još od rada u Gucciju pa do uređenja vlastitih trgovina kopirao je Halstonove sofe, stolice i sve ostalo što je imao priliku vidjeti. Ford trenutno preuređuje zadnji kat kuće koji će oponašati Halstonov ured i odaje priznanje Murphyju zbog detalja na koje su obratili pažnju u seriji. 'Savršeno ste na setu kopirali Halstonov ured, sve crveno na crveno na crveno na crveno, i ogledalo i ogledalo i ogledalo. Sve to znam izbliza, sofe i sve ostalo', kaže Ford. Murphy kaže kako su dosta vremena posvetili upravo tome jer je jedna od stvari vezana uz Halstona, ali i Forda, a koja u njemu izaziva divljenje, važnost koju pridodaju okruženju. 'Stvarate svijet, a ljudi su pozvani u taj svijet. Jedna od prvih stvari kojom sam bio opsjednut kad sam ušao u jednu od trgovina koju ste uredili za Guccija bila je ta sposobnost da stvorite atmosferu u kojoj ljudi žele biti. To su detalji, a to je Halston radio', kaže Murphy. Halstona u seriji glumi Ewan McGregor, a taj izbor u početku nije oduševio modnog dizajnera.

'Moram priznati da sam, kad sam čuo da će ga glumiti Ewan McGregor, pomislio da je to potpuno pogrešan izbor', kaže Ford i dodaje da je glumac jako dobro shvatio cijelu priču te da je nevjerojatno uvjerljiv u svom prikazu Halstona. Murphy otkriva da je za njih McGregor bio jedini izbor, a sve što mu je rečeno o Halstonu bilo je to da je u svojim mislima imao viziju što želi postati u životu te da se sam stvorio. 'Ewan se doista povezao s Halstonovom boli i vapajem te time koliko mora biti zbunjujuće istovremeno biti umjetnik i poslovni čovjek, ali i drugim stvarima poput toga kolika je moć muze', kaže Murphy i dodaje da su škotskog glumca jedino zbog govora morali više puta upozoravati da njegov lik dolazi iz Indiane. Ford kaže da mu je sjajna stvar u scenariju bila korištenje muza, jer ne sjeća se da su i najozbiljniji filmovi o modi tako uvjerljivo dočarali njihovu ulogu. 'Stvarno steknete dojam tko je bio Halston, ali i tko su bili ljudi koji su ga okruživali, uključujući Joea Eula i Joela Shumachera. Taj prikaz pratnje i koliko je ona važna Halstonu jako ste dobro snimili', kaže Ford i ističe glumicu Rebeccu Dayan koja svojim prikazom Else Peretti oduzima dah.

Halstonova tragedija, kaže Murphy, bila je u tome što je umro prilično sam, a iako je bio s obitelji, osjećao se nekako prognano, ne samo iz modnog, nego iz cijelog svijeta. Ford kaže kako današnje generacije teško mogu zamisliti što je AIDS bio u ono vrijeme, jer danas taj problem riješiš tabletom. Dizajner se prisjeća kako su se on i njegov partner 1980-ih testirali na AIDS. U iščekivanju rezultata partner ga je nazvao i uzbuđen rekao: 'O moj Bože, imam samo rak IV. stadija!' U to vrijeme, kaže Ford, bilo je bolje imati to nego AIDS. Murphyja je fascinirala nevjerojatna Halstonova kombinacija potpuno kontroliranog okruženja i vrlo kaotične kreativnosti, a Ford bez zadrške otkriva u čemu je problem. 'Pa, droga! Znate li da to još uvijek prožima modnu industriju? Imao sam problem s drogom i alkoholom. Kad sam bio u Gucciju i kad smo zarađivali milijarde dolara godišnje, ljudi su počeli ispunjavati svaku sitnicu koju bih poželio. Na stolu je uvijek bilo kokaina i svi su vam govorili da ste nevjerojatni. Mnogi modni dizajneri to ne prežive', kaže Ford. Prikaz ovakve vrste gnjeva i osornosti prema ljudima, barem prema njegovom vlastitom iskustvu, u seriji je vrlo točan, kaže Ford i dodaje da je to, naravno, bilo točno i u Halstonovom slučaju.