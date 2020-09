Netflix je pripremio novu, i to filmsku poslasticu: Jesu li Robert Pattinson i Tom Holland dovoljni mamci za gledatelje?

Zbog pandemije koronavirusa mnogi su filmovi stavljeni na čekanje, stoga ne čudi da su filmoljupci jedva dočekali čuti dobre vijesti iz Netflixa, na kojem će 16. rujna premijerno biti prikazan film 'The Devil All the Time' s pomno odabranom glumačkom postavom

Nakon dugo iščekivanja na male ekrane napokon stiže neki novi film. Nažalost, moći će ga gledati samo pretplatnici Netflixa i to od 16. rujna, za kada je najavljena premijera. No možda i one koji ne gledaju Netflix niti imaju pretplatu privuče glumačka postava, ali i zanimljiva radnja filma 'The Devil All the Time'. Da privuče gledatelje, tu je zvijezda 'Sumrak sage' Robert Pattinson, Spiderman Tom Holland, kao i Marvelov Sebastian Stan.

Film je nastao po knjizi Donalda Raya Pollocka, a režije se uhvatio Antonio Campos te je s bratom Paulom napisao i scenarij. 'Bila je to poprilično teška knjiga za adaptaciju jer nam je bilo teško izbaciti dijelove kad nam se sve sviđalo. Ja sam veliki obožavatelj gotike i noira, pa je ovo bio njihov savršen spoj', rekao je redatelj za Entertainment Weekly.