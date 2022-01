Nešto posve drukčije: Ova obrada legendarnih Maidena teško će ikoga ostaviti ravnodušnim

Nakon uspješne obrade singlova 'Fear of the Dark', 'Hallowed be Thy Name', 'Blood Brothers', 'Aces High' Iron Maidena, hrvatski klapski pjvači okupljeni u Metaklapi, obradili su još jedan hit legendarne britanske grupe, pjesmu 'Wasted Years'

Za pjesmu je snimljen i spot, kao i do sada, ekipa je snimala u dvorcu Trakošćan. Povijesni ambijent se i ovoga puta savršeno uklopio u spot, a članovi Metaklape su još jednom pokazali svoje sjajne vokalne sposobnosti.

Metaklapa izvodi pjesme Iron Maidena bez instrumenata, ali s briljantnim vokalima u a capella verziji. Članovi grupe spajaju tradicionalnu klapu i metal glazbu i tako su sačuvali duh tradicije klapa, ali i žestoki karakter metal glazbe. Njihov prvi album 'The Choir of Beasts' izlazi 28. siječnja, producirao ga je Marko M. Sekul koji je već sa spojem metala i etna s bandom Manntra ostvario međunarodni uspjeh. Metaklapa planira i koncerte izvan Hrvatske.

'Raduje nas veliki broj pregleda i pozitivnih komentara. Ne javljaju nam se samo obožavatelji iz Hrvatske, već i Južne Amerike, Njemačke...Žele nas što prije slušati uživo na koncertima, što je i nama velika želja tako da jedva čekamo turneju', kaže Boris Capković.