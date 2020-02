Neki od najljepših romantičnih filmova svih vremena sve su što vam treba ovog vikenda

Veljača, mjesec zaljubljenih, idealno je razdoblje da se prisjetite nekih od najboljih filmova svih vremena. Prekrasni ljubavni prizori, sretni završeci i nada da prava ljubav ipak postoji u ovom ludom i kaotičnom vremenu sve su što vam treba ovog vikenda

Romantična komedija 'Pisma Juliji' prikazuje kako se ljubav rodi kada to ljudi najmanje očekuju. Dok Amanda Seyfried glumi nepopravljivu romantičarku i odlazi sa zaručnikom kojeg tumači Gael García Bernal u Veronu kako bi otkrila tajnu Julijinih pisama i tko to već stoljećima odgovara na njih, zaljubi se u pratitelja putovanja, zbog kojeg otkazuje zaruke i vjenčanje.

Jedan od najupečatljivijih ljubavnih filmskih parova u cijeloj filmskoj povijesti svakako su Robert Redford i Barbra Streisand u filmu ‘The Way We Were’, tj. 'Djevojka koju sam volio' iz 1973. Radi se o dvoje čak očajnih ljudi koji nikako ne mogu realizirati svoju ljubavnu vezu zbog suprotstavljenih političkih i životnih pogleda. Svejedno, ovaj ljubavni par upisao se u filmsku povijest i rado mu se vraćamo.

7. 'Moja djevojka'

Moja djevojka je daleko kompleksniji film, drama koja će zadovoljiti i odrasle i djecu. Jedna je od najljepših, no i najtužnijih romantičnih komedija – nezaboravna je to priča o prvoj ljubavi i odrastanju, iskren pogled na svijet odraslih, no očima djeteta. U glavnim ulogama su Anna Chlumsky i Macaulay Culkin kao djeca.