Nenad Hervatin Novosel je na društvenim mrežama obznanio da seli iz Hrvatske. Odlučio je prodati automobil i udomiti dva psa, koje ne može povesti sa sobom. Svoju sreću 40-godišnji Puležan potražit će, čini se - u Nizozemskoj

'Dragi prijatelji, silom financijskih i ekonomskih situacija napuštam zemlju. Dobio sam ponudu koju bi bilo teško odbiti u ovim teškim vremenima. Kako bih to uspio moram na tri mjeseca udomiti svoja dva anđela, psa koja me nikad nisu napustila i uvijek su bili uz mene. Mislim da je najpametnije staviti ih u hotel za pse na Premanturskoj ulici. Dok ne pronađem stan i budem u mogućnosti dovesti ih tamo gdje idem. Moram i sakupiti novac za hranu za prva tri tjedna do prve isplate plaće i pronalazak smještaja u kojem bi i oni bili prihvatljivi. Molim vas ako imate neku ideju kako to učiniti na što bezbolniji način, bio bih vam jako zahvalan', poručio je u svojoj objavi. U komentarima je otkrio da čim se otvore zračni koridori odlazi u Nizozemsku saditi tulipane.