Nenad Hervatin: 'Kada moji biološki roditelji nisu brinuli o meni, oni su me uzeli k sebi i udomili me. Darovali su mi novi život i ja ih zovem mamom i tatom'

Nekadašnji voditelj i novinar Nove TV, koji je u svijet medija ušao nakon sudjelovanja u prvom hrvatskom reality showu Story Super Nova, posljednja dva dana ne prestaje puniti medijske stupce, a razlog je i više nego dirljiv. Zbog bolesti oca, nije u mogućnosti raditi posljednjih mjeseci, te je javnim apelom zatražio pomoć kako bi mu mogao priuštiti lijekove i prijeko potrebnu njegu

Dirljiva objava brzo je pronašla svoj put do svih onih koji su prepoznali iskrenost u javnom apelu, te je Hervatin u manje od 24 sata skupio prijeko potreban novac. Zbog bolesti svojih roditelja, Nenad je morao odustati od svih svojih poslovnih projekata, kako bi njima mogao pružiti dostojan život do kraja, baš kao što su oni svojedobno njemu. Kako i sam kaže, ima dvije zdrave ruke i novinarski posao može dobro raditi, pod jednim uvjetom - da radi od kuće i bude uz oca 24 sata, budući da mu treba stalna njega i nadzor.

Iako je prije negoli se u njegovoj obitelji sve to izdogađalo živio u Edinburghu , gdje je na tamošnjem sveučilištu predavao marketing, krajem prošle godine zbog svojih se roditelja vratio u Pulu . Prvo mu je majka Božica pala i slomila kuk, a njezina smrt u veljači sve ih je slomila. No, Hervatin nije mogao predugo tugovati jer se morao posvetiti ocu, koji ima kronično zatajenje bubrega.

'Oni zapravo nisu moji biološki roditelji, nego su oni moji tetak i tetka. Oni su me kad sam imao tri godine i bio jako bolestan, a u vrijeme kad moji biološki roditelji nisu brinuli o meni, uzeli k sebi i udomili me. Nisu dopustili da ja završim u domu za nezbrinutu djecu. Oni su mi darovali novi život i ja ih zovem svojim mamom i tatom. Osjećam se kao njihovo dijete i žalostan sam što zakoni naše zemlje, kad su u pitanju financije, novac, omogućavaju da se roditelji o bolesnom djetetu mogu brinuti bez obzira na to koliko to dijete ima godina, a obratno ne vrijedi', otkrio je za Jutarnji list i dodao kako su mu Božica i Josip Novoselac pružili predivno djetinjstvo i naučili najvažnijem - poštenju, ljudskosti i ljubavi.