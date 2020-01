Dirljivi oproštaj Nenada Hervatina od tate: 'Zbogom sunce moje. Voli te tvoj mali pauk. Pobjedili smo!'

Nekadašnji voditelj i novinar Nove TV, koji je u kolovozu prošle godine mnoge ganuo svojim javnim apelom za pomoć kako bi bolesnom ocu mogao priuštiti lijekove i prijeko potrebnu njegu, objavio je u petak na društvenim mrežama da je bitka za život njegovog oca završena

Hervatin je u svojim medijskim istupima pojasnio kako je morao odustati od svih svojih poslovnih projekata, kako bi roditeljima mogao pružiti dostojan život do kraja, baš kao što su oni svojedobno njemu.

Naime, nekadašnji voditelj život je skrasio u Edinburghu, gdje je na tamošnjem sveučilištu predavao marketing, no krajem 2018. godine zbog svojih se roditelja vratio u Pulu. Prvo mu je majka Božica pala i slomila kuk, a njezina smrt u veljači prošle godine sve ih je slomila.

No, za tugovanje nije imao puno vremena jer se morao posvetiti ocu, koji je patio od kroničnog zatajenja bubrega pa je trebao 24-satnu njegu i nadzor.

Potom je skroz otvorio dušu i za Jutarnji list otkrio kako ljudi koje je zvao mamom i tatom zapravo nisu njegovi biološki roditelji, nego tetak i tetak koji su ga udomili.

'Oni su me kad sam imao tri godine i bio jako bolestan, a u vrijeme kad moji biološki roditelji nisu brinuli o meni, uzeli k sebi i udomili me. Nisu dopustili da ja završim u domu za nezbrinutu djecu. Oni su mi darovali novi život i ja ih zovem svojim mamom i tatom. Osjećam se kao njihovo dijete i žalostan sam što zakoni naše zemlje, kad su u pitanju financije, novac, omogućavaju da se roditelji o bolesnom djetetu mogu brinuti bez obzira na to koliko to dijete ima godina, a obrnuto ne vrijedi', rekao je Hervatin za Jutarnji list i dodao kako su mu Božica i Josip Novoselac pružili predivno djetinjstvo i naučili najvažnijem - poštenju, ljudskosti i ljubavi.