Nekad najljepša Hrvatica ponovno pred objektivom: Vanja Rupena snimila kampanju i pokazala svima kako se to radi

Te 1996. godine Vanja Rupena donijela je odluku koja joj je promijenila životni put - rukometnu loptu ostavila je po strani, prijavila se na izbor za Miss Hrvatske i na istom pobijedila. O titulama missica mnoge su sanjale, no njoj se to ostvarilo, moda je još uvijek dio njezina života, a osim kao modna agentica, i sama još uvijek odradi pokoju reklamu

TAKO SE TO RADI

No, to ne znači da se u potpunosti povukla, dapače, i sama je još uvijek tražena, a sada je angažirana i za novu, zimsku kampanju modne marke 'Save The Duck'. Nasmijana i s minimalno šminke, Vanja Rupena pozirala je fotografu, a te fotografije objavljene su na službenom Instagram profilu tog brenda.